‘Om binnensteden niet weg te laten kwijnen, is ombouw winkels naar woningen hard nodig’

De toenemende winkelleegstand biedt mogelijkheden om het oplopende woningtekort voor een deel op te lossen. In de 70 grootste steden van het land is ruimte voor 10.000 nieuwe woningen. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedbureau Colliers International.

In de 17 grootste binnensteden van Nederland staat op dit moment ruim 1 op de 10 winkels leeg. Dat zijn er meer dan tijdens de kredietcrisis, toen de leegstand steeg van 5,7 procent in 2007 naar 8,8 procent vier jaar later. ,,Stadscentra staan er door de coronacrisis dus niet al te best voor. Daarbij komt dat de populairste winkelsteden door de corona-uitbraak veel minder bezoekers trekken van buiten dan normaal het geval is. Dit verergert de situatie’’, aldus Chris Lanting, winkelexpert van Colliers.

Zorgwekkender

Voor middelgrote steden is de situatie volgens het vastgoedbureau nog zorgwekkender, hier bedraagt de gemiddelde leegstand inmiddels 16 procent. ,,De verwachting is dat veel bezoekers na de crisis terugkeren naar de grote steden. Maar steden als Sittard, Bergen op Zoom, Lelystad of Den Helder vallen tussen wal en schip. Dit komt doordat Nederlanders normaal gesproken naar grotere winkelsteden gaan als Groningen, Haarlem en Utrecht voor een dagje winkelen en vermaak. Voor dagelijkse boodschappen gaan ze naar het winkelcentrum om de hoek. Kiezen ze voor gemak, dan bestellen ze online.’’

Om te voorkomen dat veel binnensteden verloederen, is het volgens Lanting tijd voor actie. ,,Deze tijd vraagt om een verregaande samenwerking tussen gemeente, vastgoedeigenaar, financier en winkelier. Zij moeten het samen gaan doen. En snel, want wachten kan niet meer. Alleen dan voorkomen we veel lege plekken in deze mooie binnensteden en houden we ze levendig en aantrekkelijk.’’

Utrechtse binnenstad

In totaal is er ruim 340.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak transformeerbaar in de onderzochte stadscentra. Dit is ongeveer 1 procent van de totale winkelruimte in Nederland. Omgerekend gaat het om 9900 woningen, ongeveer net zoveel huizen als in de hele Utrechtse binnenstad. ,,Het huizentekort in deze zeventig steden samen is nu ongeveer 147.000. Transformatie zou dus bijna 7 procent van de woningvraag kunnen oplossen.’’ De meeste plaats voor nieuwe woningen is te vinden in Heerlen, Maastricht, Den Haag en Eindhoven.

Lanting: ,,Vooral in Eindhoven zijn er kansen door een groot woningtekort en veel transformeerbare winkels in het centrum. Dat weten ze in Eindhoven zelf ook want de stad is flink bezig met de transformatie van kantoren en winkels naar woningen. Zo verandert de voormalige V&D in een complex met minder winkelmeters, kantoren én woningen. Dat zie je ook in andere plaatsen, zoals Bergen op Zoom.’’

Bij Colliers weten ze ook wel dat het ombouwen van winkels in de praktijk minder eenvoudig is dan het klinkt. Veel gebouwen zijn namelijk door hun afmeting of vorm lastig geschikt te maken voor een nieuwe functie. Ook liggen leegstaande winkels vaak verspreid over het hele centrum. Daarnaast zijn winkelgebieden bijna nooit in het bezit van één eigenaar met veel betrokkenen en diverse belangen als gevolg. Strikte regelgeving kan ook nog tegenwerken. En financieel gezien is het een aderlating voor de pandeigenaren aangezien een winkel normaliter veel meer opbrengt dan een woonhuis.

Schrap zetten

Een grootschalige transitie lukt volgens de onderzoekers alleen als gemeenten, eigenaren, financiers en winkeliers zich samen schrap zetten. ,,Het is belangrijk dat gemeenten daarbij de regie nemen en alle partijen bij elkaar brengen om samen een ontwikkelvisie te maken voor de binnenstad. Dat betekent ook samen verliezen nemen voor een betere toekomst. Van gemeenten vraagt dat meer vrijheid in bestemmingsplannen, van eigenaren de durf om te investeren, van financiers het denken in kansen in plaats van risico’s en van winkeliers de bereidheid om te verhuizen. Dat is in het belang van iedereen. De gemeente wil een bruisende binnenstad voor de bewoners. Een levendig centrum is goed voor de winkelier. En een gezonde winkelmarkt is goed voor de vastgoedeigenaar en de financier.’’

Volledig scherm Ook deze leegstaande winkels aan de Patio in het centrum van Veghel worden omgebouwd tot woningen. © Van Assendelft Fotografie

Stoelendans gebouwen



Steeds meer mensen wonen in een voormalig kantoorpand, school, kerk of winkel. Vorig jaar werden er 12.500 van dit soort panden getransformeerd tot woonplek. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het aantal transformaties groeit de laatste jaren gestaag, van iets meer dan tienduizend in 2017 tot ruim 12.000 in 2018 en 2019. Vorig jaar vormden de omgebouwde woningen zo’n 13 procent van het totaal van woningen die aan de woningvoorraad werden toegevoegd. Er werden vorig jaar 5700 kantoren omgebouwd tot woning, 46 procent van het totaal. Een kwart betrof oud-winkelpanden en maatschappelijk vastgoed zoals kerken of schoolgebouwen.

