Olijfolie, ossengalzeep en een ‘luiwagen’: zo maak je de witte waas op natuursteen schoon

SchoonmaaktipEen vloer van natuursteen is prachtig, maar vraagt ook onderhoud. Hoe houd je deze vloeren schoon? En hoe verwijder je kalkaanslag op natuursteen? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp geeft advies. In deze rubriek helpt ze elke week om alledaagse problemen op te lossen.

‘We hebben een rand van natuursteen in de badkamer. Daar zit nu witte aanslag op. Kalk! Hoe krijg ik het er weer vanaf zonder het natuursteen te beschadigen?’, mailt een lezer. En hij is niet de enige, want ook een andere lezer loopt tegen het probleem aan. ‘Hoe krijg ik kalkaanslag - spatters van het drinkbakje van de hond - van onze natuurstenen vloer? De vloer is gevoelig voor schoonmaakmiddelen.’

,,Wat mij tegenwoordig opvalt’’, zegt Marja, ,,Is dat het er allemaal heel mooi uitziet. Maar materialen vragen onderhoud én er zit veel verschil in kwaliteit. Een tijdje was zo'n échte rvs restaurantkeuken in de mode. Maar de kwaliteit in een restaurant is niet te vergelijken met wat wij thuis hebben, dat is - met alle respect - gewoon een opengedraaid blikje als je niet oplet.’’ Met andere woorden: let op de kwaliteit. Goedkoop is (vaak) duurkoop.

,,Dat is ook het geval met natuursteen’’, vervolgt Marja. ,,Vaak is het niet glad. Dat geeft het leuke relief. Maar als je doucht met verwarmd water, komt het natuurlijke kalk naar boven. Want in natuursteen zit kalk. Dat geeft een witte, wazige plek. Laat je dus in hemelsnaam goed voorlichten en koop natuursteen dat een goede beschermlaag heeft zodat het kalk niet tevoorschijn kan komen.’’

Voor dit soort vloeren en materialen kun je het beste schoonmaak­mid­de­len gebruiken met een PH-waarde boven de 7 Marja Middeldorp

Natuursteen schoonmaken

Maar kwaliteit of geen kwaliteit, de vraag blijft: hoe maak je natuursteen goed schoon? ,,Ga asjeblieft niet allerlei middeltjes proberen’’, zegt Marja. Voor je het weet breng je schade aan. Voor dit soort vloeren en materialen kun je namelijk het beste schoonmaakmiddelen gebruiken met een PH-waarde boven de 7, zegt ze. ,,Dit zijn zachte zepen met een lage zuurgraad. Denk aan bijvoorbeeld ossengalzeep of allesreiniger.’’ Op de verpakking van schoonmaakmiddelen staat de zuurgraad vermeld.

Gebruik voor het schoonmaken een ‘luiwagen’: een kortharige bezem met heel veel haartjes dichtbij elkaar. Doe daar een handdoek omheen. ,,Maak een emmertje met sop met een zo hoog mogelijk ph-waarde. Maak de doek nat, doe hem om de luiwagen en maak de vloer goed schoon. Dan even droog wrijven met een thee of handdoek en de vloer is mooi schoon.’

Kalkvlekken op natuursteen: zo krijg je ze weg

Maak kalkvlekken zeker niet schoon met antikalkmiddelen. ,,Kalk zit van nature in de steen, dus dat wil je juist níet weghalen. Dan beschadig je de vloer.’’ Als de vloer al wit is uitgeslagen, tipt Marja om olijfolie te gebruiken. Probeer het eerst op een kleine plek.

,,Mijn zoon had ook zo’n vlek in de douche. Antracietgrijs natuursteen met een wolkje wit. Dat heb ik gedept met groene olijfolie en dat werd opgenomen door de natuursteen. De vlek was weg. Natuurlijk nog even afgedept met autowax. Dat zit zo langzamerhand in mijn handtasje, dat kun je overal voor gebruiken. De vlek verdween door de olijfolie en daarna een beschermlaagje met de autowax.’’

Wordt het dan niet glad? ,,Dat is met steen in de badkamer altijd vervelend. Dan zou je iets van een douchematje kunnen gebruiken dat je na het douchen weer weghaalt.’’

Marja benadrukt: ,,Laat je hoe dan ook goed voorlichten over het materiaal dat je koopt. Hoe moet je natuursteen onderhouden? Is het verstandig heteens in de zoveel tijd te impregneren? We willen altijd graag iets kopen dat goed blijft zonder onderhoud, maar dat is niet zomaar het geval. Bezint eer gij begint.’’

Ook een prangende schoonmaakkwestie die je wil voorleggen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (vraaghetmarja@ad.nl) met je naam erbij.

Op haar YouTubekanaal ‘Schoonmaken met Marja’ zijn schoonmaakvideo’s te vinden. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.