Nijmeegse Lent is ‘de beste woonwijk’ van Nederland, tot verrassing van bewoners

De beste woonwijk van Nederland is... Lent, in Nijmegen. Dat concluderen de data-analisten van het gerenommeerde geo-ict-bedrijf Geodan. Verslaggeefster Colette Beckers, die in Lent woont, is net als haar buren verrast. Want er valt wel het een en ander op aan te merken.

Ben jij op zoek naar een kwalitatief puike woning, niet al te ver van je werk, in de nabijheid van voorzieningen, in een groene en waterrijke omgeving en vooral ook niet te duur? Dan staat jouw nieuwe stek in het Nijmeegse Lent.

Huizenprijzen

Tot die conclusie komen de data-analisten van Geodan, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het vergaren en combineren van (geografische) data. ,,Belangrijkste verschil met andere ranglijstjes zoals die van Elsevier, is dat wij ook de huizenprijzen hebben meegenomen bij het bepalen van onze ranglijst’’, vertelt Peter van den Pol van Geodan. ,,Want op basis van data kun je bijvoorbeeld wel concluderen dat Laren de groenste en meest gezonde woonomgeving is. Maar wat zegt zo’n lijst als slechts een kleine groep het zich kan veroorloven daar een woning aan te schaffen? Wij hebben geprobeerd tot een top 50 te komen die ook echt haalbaar is voor mensen.’’