Nieuwe, luxe appartementen zweven boven de straten van Antwerpen

Huiseigena­ren zien overwaarde stijgen: ‘Opeethypo­theek komt terug’

18:21 Acht op de tien Nederlanders denkt winst te maken als ze hun huis nu in de verkoop zouden zetten. Banken proberen ze te verleiden de overwaarde te verzilveren en in te zetten voor bijvoorbeeld het verbouwen of verduurzamen van hun huis.