Nieuw prijsrecord voor huurwoningen vrije sector na eerdere daling

Gemiddeld betaalden nieuwe huurders 17,18 euro per vierkante meter per maand. Dat is een record en komt neer op meer dan 1000 euro per maand voor een appartement van 60 vierkante meter, of 2000 euro voor een rijtjeswoning. Tijdens de coronapandemie daalden de prijzen, met name omdat buitenlandse medewerkers (expats) zich terugtrokken naar hun thuisland en Airbnb-woningen extra op de markt kwamen. De laatste kwartalen stijgen de prijzen weer behoorlijk.

Weinig vrijesectorhuurwoningen

Vrijesectorwoningen zijn woningen die boven de grens van beschermde, sociale huur komen: dit jaar 763,47 euro kale huur per maand. Verhuurders mogen zelf de prijs bepalen en omdat er weinig woningen beschikbaar zijn, is de gemiddelde huur de afgelopen zeven jaar gigantisch gestegen. ,,Het aanbod van vrijesectorwoningen is te klein om aan de vraag te voldoen”, zegt directeur Jasper de Groot van Pararius. ,,Een grote groep woningzoekenden verdient te veel voor sociale huur, maar te weinig om een koophuis te kunnen bemachtigen. Zij zijn aangewezen op de vrije sector.”

Na Amsterdam (24,29 euro) is Utrecht de duurste grote stad om een woning te huren. Nieuwe huurders betaalden 19,55 euro per vierkante meter per maand (+ 4,7 procent). De op één na duurste Nederlandse stad is Utrecht overigens niet: een huurwoning kost in de middelgrote steden Amstelveen (20,45 euro), Haarlem (19,93 euro) en Leiden (19,90 euro) net iets meer. In de prijzen die Pararius rapporteert zitten ook aangeboden woningen die gestoffeerd of zelfs gemeubileerd worden opgeleverd. Het prijsniveau komt overeen met cijfers van begin deze maand die makelaarsvereniging NVM en VGM NL naar buiten brachten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Zet max op huurprijzen’

De Woonbond ziet in de stijgende prijzen de bevestiging dat de huren in de vrije sector ook gereguleerd moeten worden, met een maximum huur op basis van het puntenstelsel dat bij sociale huurwoningen geldt. ,,De balans tussen wat een woning kost en wat een woning waard is, is zoek”, zegt woordvoerder Marcel Trip. ,,Steeds vaker verschijnen in de steden kleine appartementen voor de hoofdprijs. Als daar geen paal en perk aan wordt gesteld, blijft dat maar doorgaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting is van plan om huren tot 1000 euro per maand te beschermen. Ook wordt er gekeken hoe de huurverhogingen van de inflatie plus 1 procent, zoals nu in de wet vast staat, naar beneden kan worden gebracht dankzij de hoge inflatie. Huurverhogingen voor zittende bewoners zitten overigens niet in de cijfers van Pararius, die vandaag de prijzen van nieuw aangeboden huizen presenteert. De Jonge wil ook afspreken met gemeenten dat nieuwbouw voor een groot deel ‘betaalbaar’ wordt aangeboden. Van de 900.000 woningen die tot en met 2030 gebouwd moeten worden, gaat het om 350.000 woningen middenhuur en betaalbare koop en 250.000 sociale huurwoningen.

Panden verkopen

Jasper de Groot vindt de plannen van de minister ‘oplapmiddelen’. ,,Daarmee bestrijd je niet het echte probleem: te weinig aanbod. Als je beleggers minder huuropbrengsten laat binnenhalen met reguleringen, zorg je ervoor dat ze hun panden gaan verkopen. Dan heb je dus nóg minder vrijesectorhuurwoningen. De coronacrisis heeft bewezen dat meer aanbod en minder vraag tot lagere prijzen leidt.”

Volgens Marcel Trip van de Woonbond gaat meer aanbod het tij niet keren. ,,De laatste jaren is er al veel meer aanbod bijgekomen: veel sociale huurhuizen zijn overgeheveld naar de vrije sector en beleggers kochten koophuizen op voor verhuur. Het is er niet betaalbaarder op geworden. Als er schaarste is, kun je niet anders dan de huurprijzen maximaliseren om huurders die geen keuze hebben te beschermen.”