Niet álle tuinverlichting is mooi: ‘Leuk voor op de kermis, maar niet in de achtertuin’

‘Op verjaarda­gen moet je inmiddels uitleggen waarom je géén zonnepane­len hebt’

2 september Het is nog maar anderhalf jaar geleden dat de zonnesector trots van de daken schreeuwde dat de grens van 1 miljoen huizen met zonnepanelen was gepasseerd. Nu zijn al 1,5 miljoen woningen bedekt met de groene elektriciteitsopwekkers. De opmars is niet te stuiten.