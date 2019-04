Nederland is 44 miljoenenbuurten rijker: explosieve stijging dure huizen

KaartIn Nederland groeit het aantal huizen dat meer dan één miljoen euro waard is. In 2018 waren dat er liefst 34 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van vastgoeddatabedrijf Calcasa.

De sterke groei heeft uiteraard te maken met de algehele stijging van de huizenprijzen. In de afgelopen vier jaar is ook het aantal miljoenenbuurten sterk toegenomen. In 53 buurten zijn ‘miljoenenwoningen’ in de meerderheid. In 2014 was dit in slechts negen buurten het geval.

Miljoenenbuurten

In totaal zijn er dus 44 nieuwe miljoenenbuurten bijgekomen, waaronder in Almere en in een aantal gemeenten in Brabant. De duurste straat van Nederland ligt in Wassenaar. In 2018 was dat de Konijnenlaan, waar een woning gemiddeld 2,5 miljoen euro waard is. De meeste miljoenenwoningen staan in de regio Amsterdam, en dan met name in de hoofdstad zelf.

Sinds het dieptepunt van de crisis in 2013 is het aantal dure huizen onophoudelijk gestegen. Gemiddeld had een woning binnen deze categorie vorig jaar een waarde van 1,3 miljoen euro. In de volgende regio’s is het aantal miljoenenwoningen, afgezet tegen alle koopwoningen, het grootst.

1. Gooi en Vechtstreek > 83 miljoenenwoningen per duizend koophuizen

2. Regio Haarlem > 82 per duizend koophuizen

3. Regio Amsterdam > 50 per duizend

4. Regio Den Haag > 32 per duizend

Brabantse buurten

Het aantal buurten met meer dan 75 procent miljoenenwoningen is in dezelfde periode bijna verviervoudigd van vier naar vijftien. De miljoenenbuurten liggen hoofdzakelijk in de randstad. Daarbuiten valt Brabant op met miljoenenbuurten in Vught (Villapark), Oisterwijk (omgeving Europalaan-Hondsbergselaan) en Best (Villawijk).