Nederland heeft nog lange weg te gaan: gasverbruik stijgt

Weer grote factor

Ondertussen is het gemiddelde gasverbruik nog vooral gebaseerd op het weer, zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ,,In jaren met relatief koude winters heeft het verbruik een piek.” Nederlanders verstookten vorig jaar iets meer gas dan in 2017. De laatste jaren lag het gebruik ongeveer gelijk met 2018. In de jaren 2010 tot en met 2013 een stuk hoger vanwege koude winters.



Het gemiddelde gasverbruik per woning steeg naar 1270 kubieke meter, zo blijkt uit recent bijgewerkte cijfers van het CBS die LocalFocus heeft geanalyseerd. Dat is een stijging van meer dan 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het elektriciteitsgebruik daalde juist met meer dan 2 procent.



Toch wijkt een aantal gemeenten ook af in de trend. ,,Het zou goed kunnen dat die gemeenten voorop lopen in de trend om huizen aan te sluiten op een warmtenet", zegt de CBS-woordvoerder.