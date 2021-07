Natuurstenen salontafel is de eyecatcher van je woonkamer

Al in de jaren ’60 was natuursteen een gewild materiaal om luxe in je huis te brengen. Tegenwoordig zie je het weer op allerlei plekken terug. In de woonkamer bijvoorbeeld, waar een salontafel van natuursteen meteen de aandacht trekt.

Iedere steensoort is uniek

Theo-Bert Pot is interieurstylist bij het NPO 2-programma Binnenstebuiten en werkt graag met natuursteen. Hij noemt het een trend uit de jaren ‘60 die steeds meer terugkomt en zelfs al weer verandert. ,,Waar je een tijdje terug nog veel groen getint steen zag, verschuift dat nu naar roze”, legt hij uit. ,,Dat is het leuke eraan. De steensoorten, kleuren, de zichtbaarheid van de aders (zichtbare lijnen in het gesteente), er zit zoveel verschil in. Elk stuk is uniek.”

Bij natuursteen denk je al snel aan de verschillende marmersoorten, maar er is meer mogelijk. Zo verkoopt Nick Blok van Marmertafel.nl naast marmer ook graniet en kwartsiet. Blok: ,,Die steensoorten zijn ouder en komen van dichterbij de aardkern. Daardoor zijn ze harder dan marmer en minder geaderd.’’

Onderhoud van stenen tafels

Volledig scherm © Theo Bert Pot Een groot voordeel van graniet en kwartsiet is het beperkte onderhoud. Blok: ,,Wij noemen ze altijd hufterproof. Mits goed afgewerkt, kunnen de bladen goed tegen krassen, hitte en vloeistoffen. Heel geschikt voor een huishouden met kinderen.’’



Marmer heeft meer zorg nodig, al noemt Blok het een misverstand dat het echt nergens tegen zou kunnen. ,,Met zure vloeistoffen moet je oppassen. Maar een drupje rode wijn dat je zo wegveegt is niet erg. Het wordt wel een probleem als je een heel glas omstoot en dat pas de volgende ochtend opruimt. Er blijft dan een doffe vlek achter.’’ Ook voor een loungehoek buiten is een marmeren salontafel niet geschikt. Blok: ,,Kies dan liever voor graniet of kwartsiet. Regen kan stoffen bevatten die het marmer aantasten’’.

Pot beaamt dat het onderhoud wel meevalt. Hij bezit twee marmeren tafels: een massieve salontafel (zie foto 1) en een klassieke Tulp-eettafel (zie foto 2) van wit marmer. ,,Daar heb ik wel eens een fles olie op laten lekken, dat trekt helemaal in het blad. Het was gelukkig goed te verwijderen. Maar zuren, bijvoorbeeld van citroen, trekken er helemaal in.’’ Qua onderhoud doet hij niks speciaals. ,,Ik neem de tafels gewoon af met een warme, natte doek.”

Kwaliteitsverschil tussen materialen

Aan het intensieve productieproces zit wel een prijskaartje. ,,Bij ons beginnen de salontafels bij 900 euro”, vertelt Blok. ,,De precieze prijs hangt af van de grootte en het type natuursteen. Graniet of kwartsiet is zo’n 15 à 20 procent duurder dan marmer. Dat heeft ermee te maken dat zo’n hardere steen duurder is om te verwerken.’’

Hij legt uit dat er veel prijsverschil bestaat tussen de natuurstenen bladen die je in de winkel en online kunt vinden. ,,Dat zit ’m vooral in de afwerking. Een goedkoop blad wordt niet gepolijst, maar ingesmeerd met een soort lak. Dat heeft als nadeel dat het niet goed tegen water of hitte kan.”

Er zijn ook andere oplossingen. Pot: ,,Er bestaat tegenwoordig veel nepmarmer. Vaak is dat hout met daar omheen een plastic laagje met een marmermotiefje. Het kan ook een andere steen zijn, met een dun laagje marmer. Dat is goedkoper en minder zwaar: handig als je de indeling vaak verandert of als je op vier hoog woont.”

Combineren van materialen

Maar hoe combineer je dat nou, zo’n eyecatcher? Volgens Pot gebruik je daar warme materialen voor. ,,Natuursteen is hard en koud. Het is de kunst om dat te complementeren. Dan komt je pronkstuk het beste tot zijn recht. Dus je combineert je natuurstenen salontafel niet met andere stenen, maar juist met zachte materialen. Niet met plavuizen, maar met een mooie houten vloer. Niet met glas of staal, maar met gekleurde stoffen. Onder onze eigen marmeren tafel ligt op dit moment bijvoorbeeld een hoogpolig tapijt in een warme kleur. Zo zorg je voor balans.”

