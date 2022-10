Na jarenlange strijd wordt Bernard uit zijn woning gezet: ‘Waar moet ik slapen?’

Kabinet sluit deal over woningbouw: zoveel huizen komen er in jouw provincie bij

Het kabinet heeft met alle provincies dwingende afspraken gemaakt over de bouw van 900.000 huizen tot en met 2030. Daarvan komt bijna de helft in Zuid- en Noord-Holland te staan. Drenthe is hekkensluiter, met 13.631 woningen erbij.

14 oktober