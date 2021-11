Muizen in huis moeilijk te voorkomen: ‘Ze wurmen zich door het kleinste gaatje’

Schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Vandaag: muizen in huis.

Zie je muizenkeutels, ruik je een penetrante geur en ontdek je knaagsporen? ,,Ja, dan kun je er wel van uitgaan dat je een muis in huis hebt. Het zijn echte familiedieren die kunnen fokken als geen ander”, waarschuwt Marja vast. ,,De draagtijd van een muis is twintig dagen en ze kunnen wel 25 tot 36 baby's per jaar maken. Persoonlijk gruwel ik ervan. Krokodillen en spinnen vind ik niet eng, maar een muis jaagt me echt in de gordijnen. Ik heb dan ook te doen met mensen die last hebben van muizen.”



De last zit niet alleen tussen de oren, vindt Marja. ,,De urine en poep van muizen veroorzaken ellende. Je kunt er ziek van worden. Ze zijn dus klein, maar niet ongevaarlijk. Zeker als ze aan je eten hebben geknabbeld, kun je dat maar beter weggooien.”

Waar komen de muizen vandaan?

In de zomer leven muizen buiten, maar de huismuis trekt als het kouder wordt naar binnen, waar hij dan ook op zoek gaat naar voedsel. ,,Van andere soorten zoals een spitsmuis, bosmuis of veldmuis heb je minder last. De huismuis is echter een alleseter. De beste manier om te voorkomen dat hij bij jouw deur aanklopt, is voorkomen dat er eten is waar hij bij kan. Niet de vuile vaat op het aanrecht laten staan, zorgen dat alles schoon en netjes is. Zuig en dweil met regelmaat je huis.”



Maar dat is niet genoeg, waarschuwt Marja. ,,Heb je rijst of muesli gekocht? Doe dat dan in een glazen pot, zodat muizen er niet meer bij kunnen. Een doos of plastic zak kunnen ze open knabbelen. Ik geef geen garantie dat ze definitief weg zijn, maar het kan zeker helpen.”

Wat kun je tegen muizen doen?

,,Ga op zoek naar de plek waar muizen binnenkomen. Het is meestal maar een klein gaatje. Ze wurmen zich door het kleinste gaatje naar binnen. Maar bij die plekken zou je een val neer kunnen zetten. Zo'n ding dat dichtklapt is niet leuk, maar wel effectief. Je wil er toch vanaf, toch? Ik lees hier en daar nog wel fabels over gebruik van aluminiumfolie, waar muizen liever niet overheen zouden lopen. Maar de meeste muizen trekken zich daar niets van aan.”



Muizen buiten verjagen

- Plaats (diervriendelijke) klemmen. Het gebruik van gif in de buitenlucht is verboden.

- Kortwiek het gras en de planten, zodat de muizen zich niet meer zo makkelijk kunnen verstoppen.

- Werp geen oud brood of vetbollen in de tuin. Zo kun je een muizenplaag voorkomen. Het is jammer voor de vogels, maar met voedsel lok je ook muizen en ander ongedierte.

- Houd je tuin vrij van bladafval en voedselresten. Zo voorkom je tegelijkertijd andere ongewenste knaagdieren.

Meer tips vind je bij het netwerk van ongediertebestrijders Beestjes Kwijt.



Al met al is voorkomen beter dan genezen, vindt Marja. ,,Oh ja, sommige mensen eten in hun bed. Nou, ik krijg de kriebels als ik eraan denk dat muizen in je bed kruipen omdat ze op de kruimels afkomen. Het is dus simpel: niet in bed eten, want dan krijgt dat muisje een staartje.”



Een kat nemen dan, goede oplossing? ,,Dan wordt het misschien wel een spelletje. Ik denk meteen aan Tom en Jerry. Nou, die Jerry wint toch wel heel vaak. Bovendien hebben katten en andere huisdieren voer nodig en laat dat dan weer net zijn waar die muizen op afkomen. Katten zijn trouwens ook een stuk luier geworden door de jaren heen, is mijn gevoel. Die blijven de hele dag op de bank liggen en gaan bijna niet meer jagen.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Mocht je er zelf niet uitkomen, dan kun je volgens Marja best een deskundige over de vloer laten komen. ,,Houd er rekening mee dat ze een paar uur in je huis bezig zijn en dat je er dan zelf niet mag zijn. Zeker nu mensen wordt gevraagd thuis te blijven vanwege de pandemie, is dat misschien nog een gedoe. En laat je even goed informeren wat ze gaan doen en of je bijvoorbeeld nadien wel veilig een baby over de vloer kunt laten lopen.”

Schoonmaken van poep en urine van muizen

,,Je kunt wat keutels tegenkomen en die kun je dus beter niet laten liggen. Pak een emmer met lauw water, doe daar een scheutje allesreiniger in en een scheutje ammonia. Dat maakt goed schoon en voorkomt een penetrante geur in huis.”



Bekijk hieronder meer schoonmaaktips van Marja Middeldorp: