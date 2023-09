‘Moordvilla’ van vermoorde Nederlandse zakenman via openbare verkoop geveild: kledingkast nog gevuld

Het startbedrag van 200.000 euro voor de grote villa in het Belgische Pelt lijkt op het eerste zicht een koopje. Al moet je de geschiedenis van het pand er wel bijnemen. Zo’n zes jaar geleden werd de Eindhovense zakenman Marcel van Hout (51) er in de keuken dood aangetroffen in een plas bloed. Sindsdien staat de woning leeg, maar de koelkast en kledingkasten blijken nog wel gevuld te zijn.

De feiten dateren van het najaar van 2017, toen het levenloze lichaam van de Eindhovense zakenman Marcel van Hout (51) werd aangetroffen in zijn villa aan de Tisselrietweg in Pelt. De plas bloed in de keuken en de kogelschoten door het hoofd maakten snel duidelijk dat de zakenman doodgeschoten was en dat het moest gaan om een ‘inside job’. Er was namelijk geknoeid met het alarm en de bewakingsbeelden waren verwijderd. Toch duurde het nog enkele jaren vooraleer duidelijk werd wie verantwoordelijk was voor de feiten: klusjesman Roger C. bekende in 2020 de moord op Marcel.

Die klusjesman had dan ook een duidelijk motief: geld én liefde. Hij zou een relatie hebben met de ex-vrouw van Van Hout. Zij woonde ondanks hun relatiebreuk nog steeds in één van Van Houts huizen vlakbij én werd financieel onderhouden. Tegelijk had hij ook zijn testament laten aanpassen in haar voordeel. De ex-vrouw blijft tot op de dag van vandaag haar aandeel bij de moord ontkennen. Klusjesman Roger C. wacht sindsdien thuis met een enkelband zijn proces af.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Archieffoto uit 2017. © fotopersburo Bert Jansen

200.000 euro

Sinds de feiten staat de villa in Pelt leeg en dat is ook duidelijk te merken: een verwilderde tuin, muren en plafond die door schimmel groen en zwart kleuren, keukenkastjes die nog maar half aan de muren hangen, een badkuip die nog gevuld is en pleisterwerk dat door de jaren heen is losgekomen. Opvallend genoeg zijn de bedden in de slaapkamers netjes opgemaakt, is de koelkast nog goedgevuld met wijn en frisdrank en hangen er nog kleren en schoenen van Van Hout in de kasten.

Hoeveel het pand precies waard is, is moeilijk te zeggen. Het startbedrag om te bieden is 200.000 euro. Met behulp van een notaris wordt de woning openbaar geveild vanaf 9 oktober: ,,Mensen kunnen vanaf dan online bieden en de biedingsperiode duurt acht dagen”, klinkt het bij de notaris. ,,Dan wordt er samen met onze opdrachtgever gekeken of dat bod hoog genoeg is en of wij het pand kunnen toewijzen.”

Zelf een kijkje nemen in de moordvilla kan via biddit.be.

Volledig scherm De villa aan de Tisselrietweg staat nu te koop. © Mine Dalemans