Missende rookmelders en enige vluchtroutes vol spullen: veiligheid ver te zoeken in oude portiekflats

In dit appartemen­ten­com­plex kan geen enkel raam open: ‘Bij brand zitten we als ratten in de val’

Wonen in een huis waar geen enkel raam open kan. Het is een beangstigende gedachte in het geval dat er brand uitbreekt. Een nachtmerrie kwam dan ook uit voor de bewoners van een appartementencomplex in Maarssenbroek. Hen overkwam het vorige week en de schrik zit er nog flink in.

4 augustus