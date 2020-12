Minste woninginbraken in tien jaar tijd

Verzekeraar Interpolis heeft politiecijfers geanalyseerd en merkt op dat met name tijdens de eerste lockdown inbrekers minder actief waren. Het aantal meldingen daalde met 37 procent in de periode maart tot mei. Resultaat is dat er in tien jaar tijd niet zo weinig is ingebroken.

Minder inbraken

Overigens is de kans dat er in je huis wordt ingebroken al jaren kleiner aan het worden. Waar in 2012 nog bijna 100.000 (pogingen tot) inbraken waren, was dat in 2018 al gehalveerd. ,,De daling is te verklaren door jarenlange campagnes van de overheid en verzekeraars. Er is meer bewustzijn en mensen doen meer om een inbraak te voorkomen”, zei inbraakexpert Youri van der Avoird eerder in een interview met deze site. Zo is het hang- en sluitwerk bij veel huizen aanzienlijk verbeterd en is er meer toezicht van buurtpreventieteams en camera’s. Criminelen zijn zich meer gaan richten op digitale fraude of drugshandel.