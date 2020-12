Minister zet invoering nieuw energielabel door: ‘Bedenk nu goed welke variant je wil’

Nu nog een energielabel aanvragen? Zo werkt het



1. Je kunt heel gemakkelijk controleren of er al een energielabel op de woning zit. Ga daarvoor naar www.ep-online.nl. Voer postcode en huisnummer in en je ziet wat het vastgestelde energielabel is en hoe lang die nog geldig is. Een nieuw label blijft tien jaar geldig.



2. Als er nog geen label is, of je wil het updaten, ga dan naar Energielabelvoorwoningen.nl. Je moet inloggen met DigiD. Als je dat niet hebt, moet je dat aanvragen en dat kost enkele dagen. Het energielabel is meestal gekoppeld aan de DigiD van de oudste bewoner als er meerdere eigenaren zijn. Als de oudste persoon is overleden, moet je het zelf aan de nieuwe naam koppelen. Vraag eventueel hulp van een energieadviseur.



3. Eenmaal ingelogd doorloop je een aantal stappen en moet je ‘bewijs’ aanvoeren. Foto’s of facturen zijn voldoende. Voorbeeld: als je HR-glas hebt, kun je een foto maken van de letters HR die meestal in de ramen staan. Het principe is: wat je niet kunt bewijzen, wordt niet meegenomen in de berekening.



Let op: bekijk in de rechterbalk goed wat er gebeurt met het energielabel als je aanpassingen invoert. In tabblad twee, waar je alle gegevens in moet vullen, verschijnt na ‘ventilatie’ het kopje ‘uitzonderlijke maatregelen’, waarbij je moet aangeven welke isolatiewaarde de gevels en het dak hebben.



4. Een erkend deskundige moet de ingevulde gegevens controleren. Die kun je kiezen op basis van snelheid of prijs. Meestal kost het niet meer dan 10 euro.



5. Bovenstaande kun je nog tot en met 31 december doen. De energieadviseur heeft vervolgens tot 1 april om de aanvraag te valideren. Als er in de tussentijd nieuwe stukken moeten worden aangeleverd, dan mag dat dus nog tot 1 april 2021.