Minister Ollongren roept op tot aanpak schimmel in huurhuizen

Landelijk gezien heeft volgens CBS-cijfers een op de vijf huurders te maken met vochtige ruimtes en schimmel in huis. Van de 2,8 miljoen Nederlandse kinderen (onder de 15 jaar) wonen er bijna 420.000 in huizen met lekkende daken, vochtige muren of schimmel in raamkozijnen of op vloeren, zo bleek uit Europees onderzoek. Dat vergroot hun kans op gezondheidsproblemen zoals astma, eczeem en luchtwegaandoeningen. Reden voor SP-Kamerlid Sandra Beckerman om aan de bel te trekken en actie van het kabinet te vragen.

Minister Ollongren van wonen (Binnenlandse Zaken) wil allereerst meer bewustzijn van de problematiek bij gemeenten, corporaties en particuliere verhuurders. Ze roept op tot het delen van kennis en wil dat de aanpak van schimmel in huis in de prestatieafspraken terechtkomt van gemeenten. De regionale verschillen zijn groot, dus ze verwacht een fellere reactie in gemeenten waar het probleem groter is dan elders.

In de regio Haarlem heeft liefst 40 procent van de sociale huurders last van schimmel in huis. Ook in de vier grootste steden van Nederland is het probleem groot. In Den Haag is al een plan bedacht om de kwaliteit van de huizen te verbeteren. Andere steden zouden daar volgens Ollongren van kunnen leren.

Huur en koop

Het WoonOnderzoek 2018 leerde eerder dit jaar dat rond de 40 procent van de huurwoningen die vóór 1960 zijn gebouwd met vocht en schimmel te maken hebben. Bij koopwoningen van die leeftijd ligt het percentage rond de 20 procent.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman wees erop dat huurders met een kleine portemonnee het meeste last ondervinden van de ongezonde huizen. Ze riep de minister op met een serieus actieplan te komen en geld beschikbaar te stellen voor woningcorporaties, zodat die huizen met problemen kunnen verduurzamen. ,,Dan sla je vijf vliegen in één klap: een gezonder huis, een lagere energierekening, de klimaatdoelen komen dichterbij, de gaskraan kan sneller dicht en het creëert banen als die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.”

Ventileren belangrijk

Atze Boerstra van adviesbureau BBA Binnenmilieu adviseerde eerder om de 36 tips te checken die de beroemde Amerikaanse universiteit Harvard dit jaar opsomde. ,,De belangrijkste is: goed ventileren, met name in de ruimte waar je slaapt. Verder voorzichtig zijn met de houtkachel of kaarsen, want die zorgen voor fijnstof in huis. Ik ben ook geen fan van die elektrische geurverspreiders. Zeker voor mensen met astma leveren die gezondheidsklachten op.”