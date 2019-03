Miljuschka traint in toekomstige keuken: ‘Ik heb geluncht met roomijs’

Deze week is het plafond aan de beurt. Er komt isolatiemateriaal in en de elektra wordt hier en daar vervangen. Ondertussen is Miljuschka met de kids in een speelparadijs. Het bezoek begint vrij cynisch: ‘Van de verbouwhel in de hel van het speelparadijs’, maar de Amsterdamse heeft veel lol als ze van de glijbaan naar beneden sjeest.

Kilo’s eraf

De televisiekeuken moet het pronkstuk worden van de droomboerderij, maar daar wordt nog even niet aan gewerkt. Miljuschka besluit dat het een goede plek is om te trainen, want ze wil er wel wat kilo’s af hebben. ,,Ik ontbijt met stroopwafels, heb geluncht met roomijs en misschien nog een Lion in mijn bek voordat ik ging slapen. Ik lijk wel een katrolletje.’’

Na de pittige training moest ze buiten in een campingachtige cabine douchen, maar dat is snel verleden tijd want de badkamermeubels zijn bezorgd.