Met deze tips wordt klussen in huis een stuk veiliger

Klussen doe je met je handen, maar ook met je hoofd en verstand. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Een paar weken geleden schoot ik thuis uit met een keukenmesje; met volle kracht in mijn hand. Het bloedde goed, maar voordat ik in paniek kon raken bedacht ik wat ik bij EHBO heb geleerd.

Blijf rustig. Duw de wond dicht. Hand omhooghouden. Gelukkig vond ik nog ergens een reisetui met pleisters en dat bleek voldoende. Het was toch niet zo ernstig als ik eerst dacht. Maar ik moet er niet aan denken dat het een zaag was geweest die in mijn hand was geschoten.

Hoog werken

Hoe gebruik je een werktrap? Klap de trap goed uit en vast. Neem vervolgens de tijd om je werktrap goed te positioneren. En zorg dat hij hoog genoeg is. Op je tenen staan is onstabiel. Daarbij heb je vaak je handen vol, dus kun je een val niet goed opvangen.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Altijd van je af

Draag werkhandschoenen om je handen te beschermen. Die handschoenen beschermen je niet als je in je hand zaagt, dus zaag altijd van je af. Ja, dit is ook een goede les voor mezelf. Practice what your preach. De positie van mijn hand was niet handig toen ik de pit uit de avocado haalde. Auw!

Bedekte voeten

Wil je even op zaterdagmorgen met je pyjama aan op blote voeten dat lijstje ophangen? Uhm, niet verstandig. En al helemaal niet als je met elektra aan de slag gaat. Er kan wat op je voet vallen. Je kunt in een schroef gaan staan. Of een schok krijgen. Bedek dus je voeten.

Prikkende ogen

Ga je boren of bikken, zet dan een werkbril op. Voor brildragers zijn er overzetbrillen, dan zie je ook nog waar je boort of bikt. Ook handig als je een plafond saust. Zo heb ik eens een klodder latex in mijn oog gekregen. Ik kan zeggen: dat prikt!

Mondvol

Ben je aan het schuren, vloerbedekking aan het strippen of schimmel aan het verwijderen? Het is zomaar een greep uit wat stoffige klussen. Draag bij dat soort klussen een mondkapje. Als het heel stoffig is, huur dan een stofafzuiger. Daarmee voorkom je ook veel rommel en schoonmaakwerk.