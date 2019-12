Met deze goedkope middeltjes is kalkaanslag verwijderen een eitje

Het is een hardnekkig probleem in veel badkamers: kalk op de douchekop, op de tegels en op natuursteen. Ook gaat het soms samen met zeepresten in de voegen zitten. Marja Middeldorp krijgt geregeld vragen over het verwijderen van kalkaanslag en ze heeft wel wat onorthodoxe manieren.

,,Kalk zit in het water. Je ziet het goed in de waterkoker. Door het koken scheidt de kalk zich af en je ziet overal plakjes. Gekookt water is ontkalkt. Het is slim om dat bijvoorbeeld in je stoomstrijkijzer te doen, maar die moet natuurlijk wel schoon zijn zodat er geen kalk op de kleren komt.”

De strijkbout schoonmaken

Is dat nodig, de stoomstrijkbout schoonmaken? ,,Kijk maar eens aan de onderkant", zegt Marja Middeldorp. ,,Als je daar aanslag ziet: haal het water eruit dat erin zit. Doe een kopje ontkalkt water erin samen met een kopje natuurazijn. Verwarm dan het strijkijzer. En druk een paar keer - pssj, pssj - op de stoomknop. Dan heeft het een weg naar buiten gevonden. Nu uitdoen en lekker in laten werken."



,,Leg een keukenpapiertje met zout op het strijkijzer. Ga dan met opnieuw een warm ijzer een paar keer stomen. Er komt allemaal troep los als het er in zat. Netjes uitschenken en uitspoelen en je kunt weer schoon strijken.”

Douchekop

,,Soms komt er bijna geen water meer uit de douche. Sta je daar te rillen van de kou. Oh, oh, oh. Nou, tijd om de douchekop los te draaien. Die krijg je bijna altijd wel los van de slang. Zet een pannetje klaar waar de douchekop in past. Doe in dat pannetje een kop water en een kop natuurazijn. Vervolgens leg je de douchekop erin. Precies zo dat hij in een net een beetje onder water komt te staan. Je kunt het beter niet op het vuur zetten, want tegenwoordig zit er vaak een douchekop van kunstmateriaal op. Maar laat rustig een dag of nacht staan en dan even uitnemen of uitschudden. Zitten er nog gaatjes verstopt, dan kun je ze met een speld doorprikken."

Badkamer

Veel mensen maken na het douchen het chroom of zelfs het glas bij de douche direct droog. Dat voorkomt veel schoonmaakwerk. Maar helemaal kalkvrij blijft de badkamer nooit, weet Marja Middeldorp. ,,Je zou wel na het douchen al wat natuurazijn met een plantenspuit op bepaalde plekjes kunnen sproeien. Azijn kan natuursteen aantasten, dus wees voorzichtig en probeer dat bijvoorbeeld eerst even in een hoekje uit.”

In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’: ,,Het probleem van natuursteen is dat de kalk in de poriën gaat zitten. Je kunt steen behandelen zodat dat veel minder gebeurt. Het klinkt misschien raar, maar je vindt daar producten voor in winkels die grafstenen verkopen. Er gaat een laagje over de natuursteen zodat de kalk zich niet kan hechten.”

Natuursteen en andere tegels schoonmaken

Natuurstenen tegels kun je net als andere tegels ook van kalk ontdoen door dikbleek te gebruiken, zegt Marja. ,,Zeker als je oranje-achtige aanslag hebt op tegels en voegen. Te veel samenklontering van zeepresten met kalk. Met een sponsje deppen en nu komt het: overgieten met kokend heet water. Dan laat het vuil makkelijk los als je er bijvoorbeeld met een afwasborstel overheen gaat.”

In onderstaande video doet Marja Middeldorp het voor.

Wc

Ook de WC ontkomt niet aan aanslag. ,,Daar zou ik het anders aanpakken, namelijk met cola - geen light product. Er zijn genoeg azijnzeikers in de wereld. Cola helpt op een andere manier. Vooral studenten houden altijd wel een restje over. In plaats van dat je het weggooit, doe het onder de rand van de wc, laten staan, doortrekken en met een pleeborstel schoonmaken. Waar cola al niet goed voor is!”