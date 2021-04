Met de laatste designtrends haal je de sfeer van verre landen naar je eigen woonkamer

Marmer

Fijn geaderd of juist grof, glanzend, vlekkeloos wit maar ook bruin-groen en zwart-grijs. En met culinair aandoende namen als arabescato, calacatta en allure crema. Volgens Frank Versteeg, eigenaar en ontwerper van The Grand Interior, draaien de Italiaanse steenhouwerijen overuren en is de opmars van marmer onstuitbaar. ,,In allerlei verschijningsvormen: verwerkt in verlichting en als losse planken tegen de muur. Ook: tafel- en keukenbladen. Daarnaast als accenten. Zo zijn sierlijsten, een soort ornamenten Franse stijl, in opkomst. Vooral toegepast in de hal. Mensen zoeken zich wild op Instagram en Pinterest om zich te kunnen onderscheiden. Ze willen niet langer die standaard combinatie van visgraat, taatsdeur en zwarte kranen. Het mag allemaal creatiever en spannender.’’