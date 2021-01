Meisje met de parel verovert Nederlandse huiskamers: ‘Niet voor niets een meesterwerk’

Lucia (24) kraakte stand­plaats en is nu de koning te rijk in haar woonwagen: ‘In een huis ben ik niet gelukkig’

31 december Met het kraken van een lege woonwagenstandplaats stond Lucia Bakker (24) dit jaar in de schijnwerpers. Een geslaagde actie, want na enige strubbelingen wees de Almelose woningstichting Beter Wonen de lege plek toe aan Lucia. „In een woonwagen voel ik me vrij”, zegt ze.