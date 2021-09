Megaproject in Rotterdam: drie wolkenkrabbers en eentje moet nóg hoger worden dan Zalmhaventoren

Daar is ‘ie: het topje van de hoogste toren van het land. En bijna alle woningen zijn al verkocht

21 september Kijk eens! De top, oftewel de ‘kroon’ van de Rotterdamse Zalmhaventoren komt tevoorschijn. Vanuit de wijde omgeving is te zien hoe de ‘hijsloods’ niet meer stijgt, maar langzaam maar zeker daalt. De laatste fase is aangebroken van de bouw van de hoogste toren van het land. Bijna alles is verkocht.