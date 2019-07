Meeste asbestsubsidie ging naar boerenbedrijven

De subsidie is sinds december op. Na de zomer gaat minister Stientje van Veldhoven in gesprek met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een mogelijk gevolg van de regeling, die sinds 2016 de verwijdering van 16,8 miljoen vierkante meter asbestdak stimuleerde. In totaal ligt er in Nederland naar schatting nog 80 miljoen vierkante meter van het materiaal op daken.

Verbod van de baan

Asbest is bij verwerking gevaarlijk voor de gezondheid. De rijksoverheid maakte 75 miljoen euro vrij om asbest van het dak te laten verwijderen en minister Van Veldhoven wilde eigenlijk een verbod vanaf 2025. Dat voorstel werd aangenomen in de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer stak er vorige maand een stokje voor. Een verbod vanaf 2028 werd ook afgeschoten. Er zou veel meer tijd en geld nodig zijn om daken asbestvrij te maken.

Hoewel de verdeling in subsidieaanvragen tussen particulieren en bedrijven half om half was, ging veruit het meeste geld naar boerderijen. Logisch, want daken van oude schuren en stallen zijn geregeld bedekt met asbest golfplaten. Voor kleine schuren (onder de 35 vierkante meter) werd bovendien geen subsidie verstrekt. In Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel werd meer subsidie gegeven dan in de rest van Nederland, omdat daar meer boerenbedrijven zijn gevestigd.

Asbestkaarten

Hoewel ook dit jaar nog zo'n 12 miljoen vierkante meter asbestdak wordt gesaneerd, wachten veel huizenbezitters tot er een goede, nieuwe regeling komt. Bij de sanering horen strenge veiligheidseisen en het is daarom erg duur. Uit een reportage van Eénvandaag blijkt dat er wel tot 200 euro per vierkante meter wordt gevraagd. De subsidie was slechts 4,50 euro per vierkante meter, al is sanering bij boerderijstallen vaak wel een stuk goedkoper (10 tot 50 euro per vierkante meter, afhankelijk van het dak).