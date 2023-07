Martin koos al vroeg voor een bungalow: ‘Hypotheekrente was destijds 12 procent’

Hybride warmtepomp bespaart zo’n 1000 euro per jaar op energiere­ke­ning: ‘Beter dan gedacht’

Hybride warmtepompen, die vanaf 2026 verplicht worden, maken de besparingsbelofte grotendeels waar, blijkt uit een grootschalige praktijkproef in opdracht van de rijksoverheid. Ondanks een gestegen elektriciteitsrekening was de financiële besparing zo’n 1000 euro, en als het prijsplafond er niet was geweest zelfs 1250 euro. ,,Daarmee doen ze het iets beter dan gedacht.’’