Marmer in huis wint aan populariteit, maar is niet altijd praktisch

Marmer kan je huis een chique uitstraling geven. Maar is het eigenlijk wel praktisch? Tegelzetter Robin Kops raadt het zijn klanten in ieder geval altijd af, zegt hij tegen Eigen Huis & Tuin .

Volgens Robin Kops is er onder de tegeltrends één absolute winnaar. ,,Iedereen wil tegenwoordig marmer. Maar ik raad het eigenlijk altijd af, omdat het grote nadeel aan marmer is dat het ontzettend poreus is en je er daardoor alles op ziet. Marmer blijft eigenlijk maar hooguit één jaar mooi.”

Of je het nu op de badkamerwand, het keukenblad of op de vloer hebt liggen, alles trekt volgens Kops in het natuursteen: water, zeep, vet, shampoo en vuil. ,,Je ziet elke vlek en het gaat er niet meer uit. Vooral op de vloer trekt het ontzettend veel vuil aan omdat je er continu overheen loopt. En stel je laat een fles wijn op je marmervloer of keukenblad vallen, dan zal het nooit meer worden zoals het was.”

Charme

Het ligt wel wat genuanceerder dan dat, vindt John van den Heuvel, specialist in marmer. ,,Je moet het zo zien: natuursteen leeft. Je ziet eerder waar je hebt gelopen, dat klopt, maar dat is de charme van het materiaal.”

Bovendien verdient een marmeren vloer of meubelstuk een goede verzorging, vindt Van den Heuvel. ,,Als je de badkamer met antikalk gaat poetsen, gaat het mis. Je hebt natuursteenzeep nodig. Ook is het belangrijk dat je bij aanleg het marmer goed behandelt. Ons bedrijf reinigt het altijd van te voren en impregneert het. Daardoor is het niet per se waar dat een wijnvlek niet is weg te wassen. Als je er op tijd bij bent, kan dat gewoon.”

Toch ontstaan er soms wat beschadigingen, erkent Van den Heuvel. ,,Je kunt het dan nog altijd polijsten met een politoerset. Dat werkt prima.”

Portugese tegels

Niet alleen bij marmer is speciale aandacht nodig. Tegelzetter Kops: ,,Bij Portugese tegels is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Ontzettend mooi met al die figuurtjes, maar ook dat is erg poreus, waardoor je dezelfde problemen als bij marmer ervaart. Zelfs tussen alle drukke patronen door zie je het.”



Ben je toch heel erg fan van de marmertrend, maar wil je minder problemen met onderhoud? Volgens Kops bestaat er een alternatief. ,,Nepmarmer. Tegenwoordig kunnen ze dit echt zó goed namaken, steeds mooier eigenlijk.” Je zou denken dat nepmarmer dan vast een stuk goedkoper is, maar dat is zeker niet het geval. ,,Het is zelfs nog duurder dan echt marmer, omdat er zoveel werk zit in het namaken van het marmer. Het heeft alle voordelen van marmer én het blijft echt veel langer mooi.”

Link naar instagram post Marmeren vloeren kosten overigens tussen de 45 en 80 euro per vierkante meter, grove schatting. Goedkoop is het zeker niet.

Advies

Robin raadt zijn klanten dan ook eigenlijk altijd wel af om voor echt marmer te kiezen, waarna ze het meestal ook niet doen. ,,Ongeveer vier op de vijf mensen luistert naar mijn advies. Maar soms willen mensen het gewoon echt heel erg graag. Soms bellen ze dan om te vragen wat ze moeten doen als ze een fles wijn hebben gemorst. Dan kan ik alleen maar zeggen: hetzelfde als wat je zou doen als je wijn op het tapijt zou morsen, met zout dus. Maar het wordt helaas nooit meer zoals het was.”