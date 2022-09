Marly voert rechtszaak om duurzamer te mogen wonen: ‘Waarom mag ik niet van het gas af?’

Gemma (47) heeft stadsver­war­ming en betaalt 2400 euro: ‘Hou mijn hart vast zonder prijspla­fond’

2400 euro per jaar betaalt Gemma Jansen (47) nu, alleen al aan stadsverwarming. Elektriciteitskosten komen daar nog bij. En dat terwijl ze geen keuze heeft, want haar huis is niet aangesloten op gas. ,,Dat voelt oneerlijk.” Ze vreest dat de prijzen straks nóg verder stijgen.

23 september