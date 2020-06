Makelaar zet stiekem verkeerd adres op Funda voor meer aandacht

Eindhoven gaat windhinder bij nieuwe woontorens te lijf

10 juni Aan de voet van de nieuwe woontorens in Eindhoven moet je straks rustig langs de etalages kunnen slenteren of op je gemak op een terrasje kunnen zitten - zónder al te veel last van valwinden. Wie torens wil bouwen, moet vanaf nu aantonen dat er weinig windhinder is door middel van onderzoek.