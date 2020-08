Macht en rijkdom in het interieur: net zo paars als de Provence

Zomer in huisWil je thuis een zomers sfeertje creëren en heb je daar een beetje inspiratie voor nodig, dan is interieurstylist Marlous Snijder je vrouw. Ze brengt graag lavendel in huis, ook als het niet zo ruikt.

Van half juni tot half augustus bloeit de lavendel in de Provence. Paarse velden zo ver het oog reikt zullen anno 2020 niet alleen de meest verstokte Frankrijkganger aanspreken, maar ook de hipster. Want behalve de aardetinten die ik hier laatst besprak, is lila die andere kleur waarbij interieur- en modefanaten in katzwijm vallen. Het moest ervan komen na 'millennial pink' en andere sorbetkleuren die dankzij de eighties revival alive-and-kicking zijn.

Macht en rijkdom

Paars, of purper, was ooit een moeilijk te verkrijgen kleur. Het werd eeuwen geleden via een zeer ingewikkeld procedé verkregen uit schaaldieren en daarom geassocieerd met macht en rijkdom. Pas in de 19de eeuw werd er per ongeluk een goedkopere variant uitgevonden.

In de zoektocht naar een synthetisch kinine in de strijd tegen malaria, ontdekte de Brit William Perkin dat het bijproduct uit zijn proeven met koolteer resulteerden in een felpaarse vloeistof die licht- en wasecht bleek. En zo werd de kleur paars beschikbaar voor het gepeupel.

Subtiel

Het mooie is dat je lila zo heftig of subtiel kunt toepassen als je wilt. Het combineert geweldig met zwart, wit en grijs. Je kan zelfs kiezen voor een grijze of witte muurverf met lila ondertoon als je het écht subtiel wil houden. Maar lila voelt zich net zo thuis in een palet van pastels. Of met eerder genoemde aardetinten.

Een andere optie is één object of een paar accessoires kiezen in lila- en paarstinten. Paarse kussens, lila gordijnen of - op mijn verlanglijstje - de prachtige lavendelkleurige bijzettafel Plateau van Fést Amsterdam. Wordt je dat allemaal te dol, dan is een struik lavendel in de tuin ook altijd nog een optie.

