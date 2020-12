Lucia (24) kraakte standplaats en is nu de koning te rijk in haar woonwagen: ‘In een huis ben ik niet gelukkig’

De nieuwe woonwagen op het kampje in Almelo is nog leeg. „Hij staat hier nog maar een paar dagen”, zegt Lucia. „Door corona wordt het allemaal wat later. De meubels moet ik nog uitzoeken. Het enige wat ik tot nu toe heb kunnen doen is poetsen.” Ze lacht en glundert, want de servicemedewerkster bij een webshop is de koning te rijk in haar eigen wagen.