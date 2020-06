Longfonds: Nederlanders krijgen meeste fijnstof binnen in eigen huis

90 procent van de fijnstof die een gemiddelde Nederlander inademt, krijgt hij binnen wanneer hij in een gebouw is. En 80 procent daarvan krijgt hij binnen in zijn eigen woning. Dat zegt het Longfonds. „Er is daarom meer bewustzijn nodig voor het belang van schone lucht, zowel binnen als buiten”, aldus de organisatie.

De organisatie reageert op het onderzoek dat de onderzoeksredactie Het Schone Oosten van Tubantia, De Stentor en De Gelderlander deed naar de kwaliteit van de lucht in woningen, onder andere met een fijnstofmeter. „Als een ding duidelijk wordt uit het onderzoek van de redacteuren van Het Schone Oosten, dan is het wel dat deze fijnstofmeters tot nadenken aanzetten”, zegt woordvoerder Herman Vijlbrief van het Longfonds.

,,Dit is wel een extra reden om mensen op het belang van een gezonde binnenlucht te wijzen", aldus Vijlbrief. „Ook uit deze metingen blijkt weer dat mensen zich er over het algemeen weinig van bewust zijn hoe ongezond de binnenlucht is. Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen zich nog nooit echt verdiept hebben in de kwaliteit van binnenlucht.”

Aanschaf fijnstofmeter de moeite waard

Terwijl die lucht zeer bepalend kan zijn voor de gezondheid. „Van de ziektelast ten gevolge van fijnstof is 10 tot 30 procent afkomstig van deeltjes die in het binnenmilieu zijn geproduceerd.” Het Longfonds adviseert dan ook om niet te roken en te stoken in huis. „Goed ventileren en een goede kookafzuiging zijn echt van levensbelang. In dat licht bezien is de aanschaf van een fijnstofmeter de moeite waard”, aldus Vijlbrief.

Het Longfonds wil mensen ‘een handelingsperspectief bieden’ om de lucht in huis te verbeteren, maar denkt niet dat het verplicht stellen van een fijnstofmeter haalbaar is.

Volledig scherm Er zijn maar weinig mensen die zich afvragen wat er gebeurt als ze gezellig met het gezin gaan gourmetten. © Paul Rapp

Fijnstofmeter niet goedkoop

Vijlbrief: „Er zijn maar weinig mensen die stilstaan bij vragen als ‘hoe zit het eigenlijk met mijn afzuigkap?’, ‘Wat gebeurt er als ik een kaarsje aansteek of gezellig met het gezin ga gourmetten?’ en ‘Hoe gezond is de lucht op mijn slaapkamer?’ Zo’n fijnstofmeter draagt dus bij aan bewustwording. We juichen het daarom toe dat mensen zo’n meter in huis nemen, maar kunnen het moeilijk verplichten. Zo’n apparaat is niet goedkoop en zeker niet voor iedereen te betalen. We hopen dat er meer vraag naar komt, zodat de prijs zal dalen.”