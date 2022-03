Les en Lieke verhuizen uit moderne bovenwoning: ‘Toch fijn als de kinderen op straat kunnen spelen’

Het stel kocht dit huis in 2018, nadat ze twee jaar eerder vanuit Amsterdam naar Den Haag waren gekomen. ,,Dit is dus ons tweede huis in Den Haag’’, vertelt Les. ,,We wilden vooral iets meer ruimte. We woonden destijds al in de Vruchtenbuurt, en dat beviel ons heel goed. Dus we wilden heel graag in de buurt blijven. Dit appartement was net helemaal opgeknapt en we konden het voor de markt uit kopen.”