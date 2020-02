Lekkende auto’s en barbecues? Zo verwijder je de vetvlekken op de tegels

Eigenaar meubelbe­drijf verdwenen, tientallen gedupeer­den blijven bedrogen achter

20 februari De eigenaar van het meubelbedrijf XYZ in Maarssen is onvindbaar voor zijn klanten. Tientallen inwoners van Stichtse Vecht en de Utrechtse wijk Zuilen voelen zich daardoor gedupeerd. Ze vrezen voor honderden euro’s het schip in te gaan en hebben aangifte gedaan.