Landelijke primeur: deze gemeente gooit zélf 100 sociale koopwoningen in de aanbieding

Voor één keer niet achter de schermen: Sander (43) is de groene schim van tv-tuin­man Lodewijk Hoekstra

3 april Hij is de hardwerkende groene schim op de achtergrond van tv-tuinman Lodewijk Hoekstra. Sander Leuverink (43) was actief bij De Grote Tuinverbouwing en nu weer bij Lodewijks Groene Geluk. ,,Groen maakt blij, daar zijn Lodewijk en ik het roerend over eens.”