Kwart miljard euro subsidie voor 45.000 nieuwe woningen in heel het land

Het kabinet trekt meer dan 250 miljoen euro uit om snel bijna 45.000 woningen te kunnen bouwen in 33 gemeenten in het land. De grootste bedragen gaan naar projecten in Eindhoven en Zwolle.

Het geld was door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2019 al toegezegd: het gaat om het derde deel van een totaalbedrag van 1 miljard euro. Eerder ging er al 290 miljoen en 266 miljoen naar projecten overal in het land. Het is bestemd voor woningbouwplannen die zonder financiële steun moeilijk of trager tot stand zouden komen.

Voor deze derde subsidieronde werden 65 aanvragen ingediend, 36 daarvan zijn uitgekozen. Het meeste geld gaat naar Eindhoven, waar het project Internationale Knoop XL, dat rond het station ruim 2500 nieuwe woningen moet opleveren, exclusief btw ruim 23 miljoen euro krijgt. Ook in Zwolle rinkelt de kassa voor een stationsproject: het plan Spoorzone Zwolle (2900 woningen) kan 15 miljoen euro tegemoet zien.

Verder gaan er grote bedragen naar Utrecht (bijna 13 miljoen voor Overvecht-Zuid), Barendrecht (bijna 13 miljoen voor De Stationstuinen) en Rotterdam (11 miljoen voor het Rodrico-terrein op Katendrecht).

64 procent betaalbaar

In totaal gaat er vanuit het ministerie inclusief btw ruim 253 miljoen euro naar de geselecteerde projecten. Andere overheden, de gemeenten bijvoorbeeld, leggen alles bij elkaar nog een iets groter bedrag neer. Zo'n 64 procent van de 44.277 woningen die mede dankzij deze financiële steun gebouwd kunnen worden valt in de categorie ‘betaalbaar'. Dit zijn sociale of middenhuurwoningen of betaalbare koopwoningen.

Volledig scherm Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. © ANP

Minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is opgetogen: ‘Het is heel goed nieuws dat we, op locaties waar de woningnood het grootst is, snel betaalbare woningen kunnen gaan bouwen. Dit is met name van belang voor starters en mensen met lagere inkomens. Omdat er ook de komende jaren nog een groot tekort is aan betaalbare woningen, heeft het demissionaire kabinet besloten om de woningbouwimpuls voort te zetten. In 2022 kunnen gemeenten zich inschrijven voor een vierde tranche. Ik verwacht ook dan weer veel aanmeldingen.’

Woningtekort niet opgelost

Met de projecten die nu worden gesubsidieerd is het woningtekort in Nederland nog lang niet opgelost. Tot 2030 zijn er 900.000 nieuwe huizen nodig, schrijft het ministerie in een persbericht. Ollongren erkende eerder dit jaar in gesprek met deze site al dat er meer moet gebeuren. ,,Toen ik als minister begon, had ik geen middelen. Inmiddels heb ik meer dan 4 miljard euro voor de woningmarkt kunnen uittrekken. Deze woningbouwimpuls is daar een onderdeel van. Maar ja, het klopt, er is echt veel meer nodig.”

