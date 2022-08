Kukelekuwet als oplossing voor wooncrisis: ‘Maak bouwen in stank van platteland mogelijk’

CDA wil woningzoe­ken­de onderbren­gen in leegstaan­de huizen, maar volgens college ‘is er amper structure­le leegstand’

In de strijd tegen de wooncrisis dacht het CDA in Dordrecht een oplossing te hebben gevonden: gebruik leegstaande woningen om woningzoekers in te huisvesten. Maar volgens burgemeester en wethouders (B en W) is er amper structurele leegstand.

5 april