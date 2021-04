Krakers wonen heerlijk in voormalige ambassade van Congo: ‘Keukenraam stond open, dus we konden zo naar binnen’

Bezoek aan vriendin in Venezuela eindigde in de cel: hoe Ronald dankzij militaire ervaring wist te overleven

28 maart Door een stomme fout liep een vakantie in Venezuela voor Ronald van Leeuwen uit in een nachtmerrie. Hij belandde in de gevangenis op verdenking van spionage en drugssmokkel. Zijn militaire vaardigheden, opgedaan tijdens de zware opleiding bij het Korps Mariniers, redde zijn leven. Hij schreef er een spannend en onthullend boek over.