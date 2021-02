Koen (30): ‘Door mijn handicap heb ik veel elektrische apparaten’

,,Omdat ik jarenlang bij mijn ouders heb gewoond en zij in een woonboerderij wonen had ik weinig inzicht over de energiekosten. Daarom had ik in 2019 mijn termijnbedrag op 143 euro per maand gezet. Dat bleek veel te veel te zijn en ik kreeg in februari 2020 ruim 980 euro terug. Dat was op basis van 1467 kWh (180 dal en 1287 normaaltarief) en 407 kubieke meter gas. Door de zonnepanelen is mijn maandelijkse huur met 19 euro verhoogd. Als ik naar mijn verbruik in de afgelopen maanden kijk, zitten de kosten vooral in gas. Want in de zomermaanden verbruik ik vrijwel niets. Ik kook elektrisch en was me regelmatig nog bij mijn ouders.”