Knoeiboel op de kinderstoel? ‘Zet hem gewoon onder de douche’

De kinderstoel vormt het centrum van de opvoeding, weet Marja. ,,Al die ouders doen allemaal hetzelfde. Tjoek, tjoek, daar komt de trein. En dan met een hapje dat je kind helemaal niet wil naar de mond. ‘Ga weg met die wortels', zie je hem kijken. Voor je het weet slaat hij de vork uit je hand en zit alles onder het eten. Die kinderstoelen hebben heel wat te verduren.”

Je maakt er veel in mee, wil de schoonmaakexpert maar zeggen. ,,Dus als je vandaag op Koningsdag bij een vrijmarkt zo'n stoeltje ziet, besef dan dat er een hele geschiedenis achter schuilgaat. Koning, keizer, admiraal, knoeien doen ze allemaal. Ik heb nog wel wat tips om het binnen de perken te houden.”

Douche

Wil je de stoel een keer helemaal goed schoon hebben, bijvoorbeeld als hij op de vrijmarkt is opgehaald, zet hem dan onder de douche, adviseert Marja. ,,Even goed ontsmetten. Het ligt een beetje aan het materiaal hoe gemakkelijk het schoon wordt, maar omdat ieder kind poept, plast en overgeeft, denk ik dat de meeste stoelen het wel kunnen hebben als je ze onder de douche zet. Gebruik allesreiniger en een doekje, goed insprayen en dan de douchekop erop zetten. Ik maak hem het liefste droog met een föhn. Dat is warm en dan gaan ook de laatste bacteriën hemelen.”

,,Oh ja, kijk even aan de onderkant van zo'n stoel, aan de stoelpoten. Afhankelijk van de ondergrond, moet je er iets onder plakken of timmeren zodat de vloer niet beschadigt, maar ook die stoel niet wegglijdt als het kind erop beweegt. Bij een vloerkleed doe je er iets anders onder dan bij een houten vloer. Bij dat laatste adviseer ik rubberen doppen eronder. De stoel glijdt niet en beschadigt ook niks.”

Potloden

,,Er gebeurt zoals ik zei veel meer in zo'n stoel dan eten. Wat te denken van potloden die overal strepen achterlaten? Ik wil vooral waarschuwen dat je niet met schuurmiddelen aan de slag moet gaan en dus ook niet met schuursponsjes. Daarmee wordt het materiaal juist poreus. Gebruik voor het verwijderen van potloodstrepen gewoon een gum.”

Om de stoel beter schoon te houden, zou je hem kunnen insmeren met een dun laagje boenwas, aldus Marja. ,,Of autowax, dat helpt ook. Niet te veel natuurlijk. Het vuil hecht zich minder makkelijk aan het materiaal, waardoor schoonmaken makkelijker is. Ook zie je vette vingers minder snel op het oppervlak. Nou, en na zoveel lol zijn we zwaar toe aan een schone luier. In de geest van Koningsdag: driewerf hoera!”

Bekijk hieronder meer schoonmaaktips: