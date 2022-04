Knalkleuren in huis, hoe doe je dat?

vraag 't vtwonenHoewel het met veel kleur in huis een vrolijke boel wordt, vinden veel mensen het best spannend om een knalkleur op de muur te smeren. Hoe zorg je ervoor dat het geen Villa Kakelbont wordt? vtwonen-stylist Marianne Luning weet raad.

Veel mensen zijn vaak bang dat het te druk is, analyseert Marianne. ,,Ze weten niet waar te beginnen. En als je maar wat doet, krijg je geen verbinding. Als je een kleur op basis van witte muren doet en veel kleur in de accessoires is het contrast tussen dat witte en de kleuren te groot. Dan worden de kleuren al gauw te heftig.’’

Hoe los je dat op?

,,Wat je móet hebben als je veel kleur gebruikt, is een goede drager. Wit contrasteert al gauw te veel met knalkleuren. Beter kies je een zachte kleur als basis, bijvoorbeeld een zandkleur met een beetje roze of een andere vergrijsde pastelachtige tint. Dat sluit veel beter aan bij de kleuren dan dat witte. Dan hebben de kleuren in huis ineens echt een band met elkaar, in plaats van dat ze elkaar contrasteren.‘’

Hoe werkt dat als je echt voor een knalkleur wil kiezen?

,,Als je kiest voor een knalkleur, zoals rood of geel, dan zou ik dat niet op alle muren doen. Dat wordt al gauw te veel. Maar één of twee muren kan wel, hoor. Als je wit op de andere muren smeert, dan is zo’n rode muur opeens heel agressief. Je kunt beter een zachte zandkleur op de rest van de muren doen. Dan verzacht je de gekleurde muur een beetje.

Verzachten kun je ook doen met accessoires. Wat nou als je een heel zachtroze stoel tegen een rode muur zet? Dat is een allemansvriend die overal goed staat. Dat lichtroze verzacht het rode. Maar als je er een stoel in een primaire kleur voorzet, versterkt dat juist en wordt het heftig.’’

Toch is colorblocking, waarbij je knalkleuren combineert, een trend.

,,Het kan ook heel goed samen! Maar je moet van tevoren wel goed bedenken: wie is de baas? Ik zeg altijd: er kan maar één kapitein op het schip zijn, één kleur trekt de aandacht. Als álles dominant is, wordt het heel onrustig.

Als je meerdere heftige kleuren gebruikt, gaat het echt om verhoudingen. 50 procent is bijvoorbeeld de dragende kleur, dat kan een lichte zandtint zijn. 30 procent is de dominante knalkleur rood en de andere 20 procent geel. Je kunt ook spelen met de tinten. Een heel zachte kleur groen is minder dominant dan een heel felle kleur, dat oogt al heel anders.

Welke kleur het dominantst moet zijn, bepaal je zelf. Er zijn ook helemaal geen regels, geen dingen die je per se wel of niet moet doen in je huis. Dat bepaal je lekker zelf! Maar er zijn wel bepaalde basisprincipes, zoals die verhoudingen. Als je goed wil weten hoe dat werkt, raad ik je aan om je te verdiepen in de kleurenleer.’’

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © vtwonen

Hoe trek je jezelf over de streep om voor kleur te kiezen?

,,Het is best spannend om meteen heftige kleuren op de muur te smeren. Je kunt het daarom eerst in mini-vorm doen. Pak een A5, dat is je vloer. Dan leg je om het papier heen andere vellen papier. Die ga je verven in de kleuren die je voor ogen hebt, bijvoorbeeld met kleurtestertjes. Met kleine stukjes papier kun je vervolgens kijken of de bank ook in een kleur kan bijvoorbeeld. Zo zie je in het klein hoe de verhoudingen in je woonkamer uitpakken."

Meer leren over kleurgebruik in huis? vtwonen heeft een cursus waar je de basisbeginselen onder de knie krijgt.

