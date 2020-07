Klusepidemie: ‘Bouwmarkten vervullen een maatschappelijke verantwoordelijkheid’

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp. Deze week staat in het teken van klussen en wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, IndeBuurt, Nationale Vacaturebank, Intermediair, Autotrack & Gaspedaal.nl. We zaten te werken aan de keukentafel of op zolder, dan wel aan een voormalige kaptafel of gewoon, op de bank. Van planken en schragen maakten huisvaders provisorisch een bureau. Er bleef tijd over: zullen we de zolder eens uitmesten? En die muren weer echt wit maken?



Zaten? Maakten? Bleef? In feite duurt de situatie voort. Bij Gamma en Karwei - beide doe-het-zelfketens zijn onderdeel van Intergamma - weten ze er alles van.

Paspoortje Laurens Miedema

Laurens Miedema (50) werkt al sinds zijn universitaire studie economie voor Intergamma, waar hij belast is met de marketing en communicatie van Gamma. Onder de Intergamma-paraplu hangen drie doe-het-zelfketens, Gamma Nederland (166 winkels), Gamma België (86 winkels) en Karwei (alleen in Nederland, 137 winkels). Laurens Miedema (50) zag de hoofdkantoren van Intergamma in Leusden en Antwerpen op slot gaan. ,,Mijn tuin werd een beetje mijn werkkamer’’, vertelt hij. ,,Daar zat ik met laptop, smartphone en tablet. In het begin zijn die hectiek en chaos leuk. Later gaat het piepen en kraken. Je horizon blijft beperkt tot overmorgen, je kunt niet vooruitkijken. De spontaniteit vloeit weg uit de samenleving.’’



Miedema is belast met marketing en communicatie van Gamma in Nederland. ,,Om laptop en printer aan te sluiten moesten mensen stopcontacten aanleggen en gelijk pakten ze de wifi-router aan. De toegenomen vraag naar spullen voor dat thuiskantoor deed ons besluiten er op de website een aparte hoek voor in te richten. Als iets blijvend zal zijn, na de pandemie, is het wel dat we meer gaan thuiswerken. We hebben het daarom nu als nieuw concept neergezet.’’

Verkeersregelaars en beveiligers regelden de toeloop bij jullie winkels. De boedelbakken stonden in files tot op de parkeerplaatsen. Overviel het jullie?

,,Het ging harder dan we hadden kunnen voorzien. Het was soms idioot druk. Niet aan te slepen waren de verf en accessoires als verfrolletjes, kwasten, maar ook potgrond, ophoog- en speelzand. Achteraf denken we dat mensen bij ons zijn gaan hamsteren om te zorgen dat ze de spullen in huis hadden voor het geval van een totale lockdown. Die was er immers niet in dit land. De gedachte: als ik niets meer mag doen, dan kan ik ieder geval nog in mijn huis aan de slag.’’

De Nederlander heeft dus geen twee linkerhanden? Of maakt dat niet uit?

,,Er zijn veel mensen gaan klussen die dat niet vaak deden. We kregen meer nieuwe, andere klanten in de winkel, alleenstaanden, jonge stellen. Mensen die vroeger zouden zeggen ‘ik laat het doen’, gingen nu zelf aan de slag. Ze hadden toch niets te doen. Die groep willen we overigens wel vasthouden. Het zou zonde zijn als ze morgen weer een klusser inhuren.’’

Jullie bleven open, waarom? Sommige retailketens sloten de deuren.

,,We willen klanten faciliteren in de wens die er is. Daarnaast hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als er dingen in huis kapot gaan, moet je die kunnen repareren. Daar vervullen bouwmarkten een rol in. En het draaiende houden van de business op een verantwoorde manier - alle winkels waren geheel coronaproof - is gewoon verstandig.’’

Hadden jullie lege schappen omdat productiehuis China haperde? Duidelijk werd dit voorjaar hoe kwetsbaar de mondiale leveranciersketen is.

,,Het ging al spelen voor de pandemie in Europa toesloeg. We halen bijvoorbeeld vrij veel seizoensspullen zoals tuinmeubelen uit het Verre Oosten. In de laatste weken van januari kwam de aanvoer uit China stil te liggen. Er gingen geen boten meer van Shanghai naar Rotterdam. Maar we waren ook afhankelijk van sommige landen in Europa. Fabrieken sloten in Spanje en Italië, waaronder verfproducent Akzo. Dat merkten wij. De aanvoer van tegels uit Italië stokte ook.’’

En nu?

,,We willen ons niet afhankelijk maken van China, maar een aanpassing in de aanleverketen is niet iets wat je in drie dagen regelt. We hebben wel wat zaken benoemd die we uit deze crisis mee willen nemen naar de toekomst. Eén daarvan is het verkorten en flexibiliseren van processen, zowel in de keten als ook in het productie- en promotieproces. In die twee laatstgenoemde processen bleek dat onze organisatie veel creatiever en flexibeler is geworden. We hebben ervaren dat we heel snel konden schakelen, dus waarom ook niet na de crisis? In het productieproces van televisiecommercials en videofilmpjes zat voorheen een bepaalde vanzelfsprekendheid: dat deed je met grote reclamebureaus. We gingen ze nu deels zelf maken, ook om zo op de centen te passen.’’

Webshop

Net als bij woonwinkels en tuincentra explodeerde de omzet van de doe-het-zelfindustrie. Rijen consumenten wachtten gedwee soms meer dan een half uur om binnen te komen voor een pot verf of een waterpomptang. Ook de omzet online maakte een flinke groeispurt door, al is het daar anders gegaan dan bij de echte e-commercebedrijven.

Laurens Miedema vertelt dat het bezoek aan de websites van Intergamma ‘door het dak ging’. ,,We zien nu ook dat mensen daar naar een ander type informatie zoeken. Ze bereiden zich gerichter voor op de aankoop. Er wordt naar de openingstijden gekeken en de voorraad wordt gecheckt voordat ze naar de winkel gaan. Het oriëntatiegedrag online is sterk gegroeid.’’



De webshop is vooral in België veel beter gaan draaien, omdat daar de winkels wekenlang dicht moesten. Volgens Miedema is de klusser ook een ad-hockoper die online net zo gemakkelijk grote items aanschaft. Zoals een tuinset: ,,Als je aan het klussen bent en je hebt knelkoppelingen nodig, dan wil je ze nú hebben. Via de webshop krijg je ze pas vier dagen later geleverd. Een tuinset die na vier dagen komt, dat is niet zo erg.’’

Keukengigant Mandemakers besloot extra te groeien, ook al omdat er in Nederland een enorm woningtekort is. Hoe zit dat bij Intergamma?

,,Er komt dit jaar nog een 167ste Gamma bij in Eindhoven. Voor Gamma en Karwei geldt dat ze een zo goed als landelijke dekking hebben. Binnen een bereik van tien tot vijftien minuten is er in Nederland een doe-het-zelfwarenhuis. Een mooie verplaatsing is in 2021 te verwachten. We openen een nieuwe Gamma aan de Noorderhelling in Feyenoord City, Rotterdam. Waar straks waarschijnlijk de middenstip van de nieuwe grasmat van Feyenoord ligt, staat nu nog de huidige Gamma.’’

Wat voorspel je voor de woningmarkt?

,,Het zijn onzekere perioden waarin we nu voorlopig nog zitten. Voor een retailer die niet met eten bezig is, is dat nooit echt fijn. Voor het herstel van de Nederlandse economie is van belang wat er met die huizenmarkt gebeurt. In een economische crisis komt de woningverkoop doorgaans zwaar onder druk te staan. En dat is voor ons ongunstig. Want iedereen die verhuist zet een ketentje in gang. Dan worden de doe-het-zelvers actief.

Ook tuinieren is booming business

Het gaat goed met tuincentra, dat hoeft geen betoog. Maar dat was eerder ook al het geval. De omzet van de branche zag al in 2017 een forse stijging: 18,9 procent, volgens waarnemers kwam dat door het uitbundig mooie weer en de algemene tendens die we ‘vergroening’ noemen. Van de weeromstuit was er een lichte daling in 2018 (-0,7 procent) en in 2019 ging de lift weer omhoog met 4,3 procent. Dat betekende een omzet van 1,48 miljard euro.



De meeste ‘fysieke verkooppunten’, dus die warenhuizen met aanpalende buitenpleinen vol heerlijk geurende frisgroene en bontgekleurde koopwaren, bevinden zich in de provincie Gelderland (2019): 90 stuks. Dat wil zeggen: per 100.000 inwoners zijn dat er ongeveer 4. Friesland heeft in Nederland de meeste tuinshops per dat aantal, met 6. Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland sluiten de rij met 2.



Spectaculair is de toename in 2020 van de online aanschaf van tuinartikelen in de breedste zin. Tussen half maart en half april 2020 steeg de omzet volgens marketingbureau Garden Connect ten opzichte van dezelfde periode in 2019 met 226 procent, dat is meer dan een verdrievoudiging. De groei zou ’m voornamelijk zitten in tuinmeubels. De gemiddelde besteding per bestelling was in die periode 122 euro. ,,Het aantal transacties en verhuizingen is niet zo enorm hoog, het aanbod is aan de lage kant. Iets meer dynamiek in de woningmarkt zou ons best uitkomen. En die tekorten aan nieuwe woningen? Wij zien niet dat er heel veel woningen gebouwd gaan worden.’’

