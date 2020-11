Klusbedrijven komen om in de verbouwingen en moeten steeds vaker nee zeggen

Sharvin en Maarten wonen in een minimuseum, tussen exotische maskers en een slang op sterk water

2 november Een slang op sterk water, ingelijste insecten en een opgezette kogelvis. Wie niet beter weet, zou best geloven dat Sharvin Ramjan (26) en Maarten Boomker (30) hun jaren 30-appartement in de Nobelstraat in Rotterdam hebben omgetoverd tot kleurrijk minimuseum.