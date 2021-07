Kleur in een donkere kamer is júist een goed idee

Moet je eigenlijk nog rekening houden met kunstlicht? Lampen laten kleuren toch wat anders uitkomen?

,,Sowieso is het belangrijk om, voordat je aan de slag gaat met het interieur, goed te kijken waar het licht vandaan komt. Bij doorzonkamers komt het ochtendlicht de ene kant binnen en de avondzon de andere. Daar kun je rekening mee houden als je kleur aanbrengt. In het midden van de kamer is misschien de meest constante schaduw. Daar zou ik een eyecatcher neerzetten. Iets dat de aandacht vraagt en het liefst in een lichtere kleur.”



Wit wordt door Nicolette niet helemaal weggewoven. ,,Het is een veilige keuze, maar er zijn zoveel tinten wit. Ik zou niet voor RAL 9016 gaan. Dat noemen we ook wel verkeerswit. Maar er zijn ook wittinten met een warmere ondertoon. Dan houd je het licht en toch sfeervol.”