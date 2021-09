Kleinste huurstijging sinds 1960 dankzij ingrijpen Tweede Kamer

Sinds 1960 zijn de huren niet zo stabiel gebleven, zo meldt Centraal Bureau Statistiek op basis van nieuwe cijfers per 1 juli. Met name de laatste tien jaar lagen de huurverhogingen ver boven de inflatie, wat erop neerkomt dat huurders elk jaar relatief meer geld kwijt zijn aan woonlasten in verhouding tot andere uitgaven. De hoge huren zijn de laatste tijd onderwerp van protest. Zondag is er een grote demonstratie in Amsterdam over de betaalbaarheid van wonen.

Huurders moeten steeds meer besteden aan woonlasten. © CBS

De huren van sociale huurwoningen stegen in juli 2021 met 0,3 procent bij zowel de woningcorporaties als de overige verhuurders. De huren van vrijesectorwoningen stegen met 2,2 procent.

Stijgingen gemaximaliseerd

De Tweede Kamer heeft op initiatief van SP, GroenLinks en de PvdA de regelgeving omtrent woninghuren tijdelijk aangepast vanwege de coronacrisis. Voor gereguleerde huurwoningen mogen de huren per 1 juli 2021 een jaar lang niet omhoog. Vorig jaar was de maximaal toegestane huurverhoging nog 5,1 procent of 6,6 procent, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Verder is er dit jaar een eenmalige huurverlaging voor huurders bij woningcorporaties met een hoge huur en een laag inkomen.

Vanaf 1 mei 2021 is de jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning begrensd tot de inflatie plus 1 procentpunt. Dat geldt voor de komende drie jaar. Dit jaar is de maximale huurverhoging 2,4 procent. Er zijn dus drie ingrijpende maatregelen genomen voor zittende huurders.

Na verhuizing wél forse huurverhogingen

Verhuurders zijn niet gebonden aan de maximale huurverhoging als een nieuwe huurder de woning betrekt. Bij een bewonerswisseling in het afgelopen jaar steeg de gemiddelde huur op 1 juli met 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar was dit nog 9,5 procent. Voor huurders die niet verhuizen was de gemiddelde huurverhoging dit jaar beperkt tot 0,3 procent. Voor bestaande huurders van sociale huurwoningen van corporaties was zelfs sprake van een lichte huurdaling van gemiddeld 0,1 procent.

Er zijn behoorlijke regionale verschillen in de huurstijging zichtbaar. In Overijssel stegen de huren met 1,4 procent het meest, in Friesland daalden de huren met gemiddeld 0,1 procent. Van de vier grote steden stegen de huren in de gemeente Utrecht met 1,6 procent hard hardst. Hoewel de Domstad daarmee de grootste stijging van de grote gemeenten kent, is deze verhoging betrekkelijk klein in vergelijking tot eerdere jaren.

