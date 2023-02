Kleine kinderen worden groot: zo transformeer je de babykamer tot kinderkamer

Stap 1. Maak een moodboard

Voor je de kamer daadwerkelijk gaat veranderen, is het voor het overzicht handig een thema te kiezen of een moodboard te maken. Welke elementen van de kamer kunnen blijven, mag het geheel misschien wat stoerder worden, of verhuist je kind naar een andere kamer? Bekijk plaatjes op het internet of in tijdschriften voor inspiratie en kies uiteindelijk vijf of zes beelden die je het allermooist vindt. Die kan je als leidraad voor je plan gebruiken.

Stap 2. Maak een inventarisatie

Wanneer je baby een peuter wordt, kunnen sommige meubels overbodig worden. Maak eerst eens een inventarisatie van de meubels die er staan. Met een opfrisser met een lik (krijt)verf kunnen ze misschien nog wel een tijd mee. Moeten ze echt vervangen worden, breng ze dan naar de kringloop, verkoop ze of geef ze weg. Is je kind te groot geworden voor zijn ledikant, dan is het tijd voor een peuterbed of een eenpersoonsbed. Die laatste is de meest duurzame optie en kan ook prima mee in de tienerkamer. Een commode is misschien niet meer nodig om luiers te verschonen, maar doet nog prima dienst als opberger. En opbergruimte wordt steeds belangrijker naarmate je kind groter wordt.

Nog zoiets: de kleren van je kind worden groter, dus een (hoger) hanggedeelte met roede is ook handig om mee te nemen in je plan. En al is slapen het primaire doel van de kinderkamer, er spelen wordt ook steeds belangrijker. Misschien kun je meubels aan de kant schuiven om een leuke speelhoek te creëren. Kinderen spelen graag op de grond en een vloerkleed zorg voor zachtheid, sfeer en verbinding van de meubels die erop staan. Een rond vloerkleed doorbreekt ook nog eens de strakke lijnen van alle rechte vormen en vlakken in een kamer.

Stap 3. Kies een kleur

Een nieuwe kleur op de muur kan al een geweldig effect op de inrichting hebben. Een neutraal kleurpalet past overal bij en dat is fijn gezien het feit dat kinderen een diepe liefde voor veel felkleurige objecten en verzamelingen hebben. Een warme roomkleur, een poederkleur zoals lichtgeel of lichtroze nude of een andere warme tint geeft warmte en toch rust.

Wil je een opvallendere kleur op de muur, dan is groen of blauw een goede keuze. Een groene kleur in de kinderkamer heeft een volwassen uitstraling. Bovendien is groen veelzijdig en past het in zowel een meisjes- als jongenskamer. Combineer het bijvoorbeeld met een junglebehang of muurstickers van dieren. Met grijsblauw, lichtblauw, pastelblauw of hemelsblauw ga je ook nooit de mist in. Blauw heeft een rustgevende werking en dat is ideaal voor een slaapkamer.

Stap 4. Accessoires

De meeste accessoires uit de kamer kan je natuurlijk gewoon blijven gebruiken. Een nieuw dekbed of een paar fijne kussens op het bed geven al snel een nieuwe sfeer, evenals andere wanddecoraties en een mooi kastje of muurplank voor favoriete leesboeken. Houd er ook rekening mee dat liefdes voor Paw patrol of Frozen zo veranderlijk zijn als het humeur van je peuter. Een poster, kast of plank speciaal bestemd voor deze jeugdgrillen is gemakkelijker aan te passen dan een kamer opgetrokken in Paw patrol-kleuren. Door dit soort spulletjes op een plek te centreren wordt het geheel ook nog eens minder rommelig om te zien.

