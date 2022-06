Klaver in je gazon? Geef stikstof en maai korter

vraag 't vtwonen Zo breng je zachtheid in je tuin met de Japandi-stijl

Weleens gehoord van Japandi? Deze minimalistische woonstijl wordt steeds populairder. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Frans Uyterlinde is stylist bij vtwonen en vertelt hoe je Japandi toepast in de tuin, op je balkon of dakterras.

27 mei