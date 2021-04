Kijk mee in het opvallendste huis dat nu te koop staat, Marilu werkte 26 jaar aan haar paleis

Video Huurprij­zen grote steden dalen door wegblijven expats

29 maart De huurprijs voor nieuw aangeboden huizen en appartementen in de vrije sector ging in 2020 nog fors omhoog, maar in de grote steden is een daling ingezet doordat minder buitenlandse werknemers zich hier vestigen. Dat melden Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en makelaarsvereniging NVM op basis van eigen cijfers.