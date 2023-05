Kies je voor een robotgrasmaaier dan kies je voor gemak: deze komt als beste uit de test

Je kunt natuurlijk standaard een handgrasmaaier kopen. Maar of dat altijd de beste keuze is, is de vraag. Want voor elk type gazon is er wel een grasmaaier die het werk makkelijker maakt.

Als je een klein gazon hebt, overweeg dan een handgrasmaaier. Heb je een wat groter gazon, dan is een elektrische grasmaaier met snoer het goedkoopst. Robotmaaiers zijn handig als je echt veel te maaien hebt. Ze zijn wel het duurst.

Kies je voor een robotgrasmaaier, dan kies je voor gemak. Een robotmaaier hoef je slechts één keer in te stellen. Daarna maait hij zelf je veldje. Vaak bedien je hem met een app. Instellen kan lastig zijn, maar eenmaal ingesteld neemt dit apparaat je veel werk uit handen.

Robotmaaiers mulchen altijd. Een maaier die mulcht, maakt het gemaaide gras extra fijn en verdeelt dat over het gazon. Dat is goed voor het gras en zorgt voor minder grasafval.

De Consumentenbond test grasmaaiers onder meer op maaien, gebruiksgemak, lawaai en energieverbruik. In totaal zijn er 87 grasmaaiers getest, waarvan 21 robotgrasmaaiers. Een model van Robomow komt als Beste uit de Test. Een robotmaaier van Worx is Beste Koop.

Beste uit de Test: Robomow RK1000

De Robomow RK1000 is een robotmaaier voor gazons tot 1000 vierkante meter. Hij maait nat gras goed, wat lang niet altijd het geval is bij andere maaiers. Een hellinkje maaien is ook geen probleem (de maximale hellingshoek is 45 procent).

De Robomow is te bedienen via een app. En hoewel dat bij een aantal robotmaaiers niet altijd eenvoudig blijkt, gaat de app-bediening van deze maaier wel goed.

Je kunt met de Robomow RK1000 je gras in drie verschillende hoogtes maaien. Met als maximale maaihoogte 10 centimeter. De minimale maaihoogte is 2 centimeter. Zoals alle robotgrasmaaiers mulcht deze machine. Er wordt daarvoor een speciaal hulpstuk meegeleverd.

Wie met dit apparaat aan de slag gaat, moet rekening houden met een oplaadtijd van twee uur. Je kunt hem vervolgens een uur gebruiken voor je hem weer op de oplader moet aansluiten.

Tijdens de test bleek dat deze Robomow 65 decibel geluid produceert, wat niet echt stil is.

Beste Koop: Worx Landroid M500 (WR141E)

De Worx Landroid M500 (WR141E) scoort net wat minder in de test dan de Robomow. Maar hij is wel bijna de helft goedkoper. Met de prijs-kwaliteitverhouding van dit apparaat zit het wel goed.

Met nat gras heeft hij geen enkel probleem. En ook als je gras wilt maaien op een helling gaat dat prima (de maximale hellingshoek is 35 procent). Hij is geschikt voor een gazon van maximaal 500 vierkante meter en de minimale maaihoogte is 3 centimeter, terwijl de maximale maaihoogte 6 centimeter is.

Ook deze grasmaaier is te bedienen via een app. Dit blijkt wel een stukje lastiger dan de app-bediening van de Beste uit de Test.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.