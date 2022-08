Kies de regenton die bij jou past en laat die regen maar komen

Vervuilen­de airco om het nog een béétje uit te houden? Niet nodig, zegt Annemarie: ‘Groen is de uitkomst’

Nu extreem hete dagen in Nederland steeds gewoner lijken te worden, begint iedere zomer met een run op airco’s. De Amersfoortse Annemarie de Bruijn doet hier niet aan mee: ,,Ik wil niet zo’n energieslurpende, elektrische airco in m’n huis, vol met chemicaliën, die weer warmte de stad in blaast.”

6 augustus