‘Kieper je portemonnee niet leeg in de jacht op een huis’

De onafhanke­lij­ke schimmelex­pert: laatste redmiddel voor bewoners met vocht en schimmel in huis

Als iets tot hooglopende ruzies tussen bewoners en hun huisbaas leidt, is het wel overlast van vocht en schimmel. Want de ene keer ligt het aan het huis, maar de andere keer ook aan de manier waarop er wordt gewoond. In Den Haag wordt daarom een onafhankelijke vocht- en schimmelexpert ingezet. ,,Gedrag is de lastigste component om te veranderen.”

24 oktober