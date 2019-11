Keuring huistaxatie voortaan in handen van één onafhankelijk instituut

Door fusies en overnames van vier bestaande validatie-instituten blijft één groot validatie-instituut over: het Nederlands Woning Waarde Instituut. Dat is een positieve ontwikkeling zegt Theo Scholte. Hij is woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM). ,,Je voorkomt op deze manier dat er met validaties ‘gefopt’ kan worden. Er is één partij die controleert en daarmee haal je de winkelmogelijkheid eruit’’, zegt Scholte. Voorheen konden particulieren de gunstigste taxatie kiezen, als ze bij meerdere taxateurs een taxatie hadden gevraagd.

Overwaardering

Er is in het verleden kritiek geweest op de taxateursbranche. Koopwoningen zouden stelselmatig te hoog worden gewaardeerd, volgens De Nederlandse Bank (DNB). In bijna 60 procent van de gevallen ligt de taxatiewaarde gelijk of hoger dan de koopsom. Bij een derde van de huizen is de waarde gelijk aan het aankoopbedrag, bleek uit onderzoek van maart 2019.

De samenkomst van de fusiebedrijven kan de kwaliteit van taxaties ten goede komen, verwacht Hans André de la Porte, woordvoerder van Vereniging Eigen Huis. ,,Bij valideren gaat het erom dat er geen ‘rare’ uitschieters zijn. Als jij in een straat woont waar alle huizen drie ton waard zijn en jouw huis is geschat op vier ton, gaat er wel een alarm af bij zo’n validatieinstituut. Wat zijn dan precies de verschillen? Misschien is de woning wel helemaal verbouwd en heeft het zonnepanelen. Dan is het natuurlijk – terecht – meer waard.’’

Soms is er echter sprake van overwaardering, wat kan zorgen voor irritatie bij kopers. ,,Vorige week had ik nog een heel boze vrouw aan de lijn. Ze wilde een klacht indienen tegen een taxateur. Ze had een appartement gekocht voor 295.000 euro. Alleen toen de woning getaxeerd moest worden voor een hypotheek, bleek de woning niet meer waard dan 265.000 euro.’’ Dat zijn twee verschillende zaken, volgens De la Porte. ,,Iemand kan iets voor een woning overhebben, maar dat hoeft het nog niet waard te zijn.’’